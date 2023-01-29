В Афганістані «Талібан» наказав приватним університетам не допускати жінок до вступних іспитів

В Афганістані Міністерство вищої освіти, яким керує «Талібан», наказало приватним університетам не допускати студенток до вступних іспитів наступного місяця.
Про це пише Reuters.
Вступні іспити до вишів мають відбутися у кінці лютого. У листі від Міносвіти йдеться, що ті установи, які не дотримуються правил, будуть відповідати в суді.
Також «Талібан» заборонив жінкам працювати у благодійних організаціях. Під час візиту в Кабул цього тижня глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив, що його організація прагне скасування цієї заборони.
- 20 грудня 2022 року рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, заборонив жінкам навчатися в університетах. Таліби заявили, що жінки не носили відповідного ісламського одягу в університеті, «одягалися так, ніби збиралися на весілля», і спілкувалися зі своїми колегами-чоловіками. Наступного ж дня охорона не пропустила жінок у навчальні заклади. Одразу після цього рішення жінки вийшли на акції протесту.