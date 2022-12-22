В Афганістані жінки протестують проти заборони навчатися в університетах

В Афганістані десятки жінок зібралися біля Кабульського університету на знак протесту проти рішення «Талібану» закрити університети для студенток.

Про це пише Reuters.

За словами очевидців, біля вишу зібралося близько 50 протестувальників, переважно жінок, які тримали транспаранти та скандували: «Освіта — наше право, університети мають бути відкриті».

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Напередодні студенти Університету Нангахар у східному Афганістані також вийшли на акцію протесту, а студенти-медики відмовилися складати іспити через те, що їхніх однокурсниць відрахували.

Представник Міністерства вищої освіти Афганістану сказав, що найближчими днями міністр проведе пресконференцію, щоб «розповісти більше про закриття університетів для жінок». За словами дипломатів, обмеження освіти для жінок завадить «Талібану» отримати офіційне визнання та скасувати санкції, які гальмують економіку.

Після того як «Талібан» захопив владу в країні, масштабні протести в Афганістані стали рідкістю, оскільки їх часто силоміць розганяють сили безпеки режиму.