В Афганістані вбили 29-річну активістку. Її називають першою жертвою серед захисників прав жінок після приходу талібів

В Афганістані впізнали тіло 29-річної активістки та викладачки економіки, яка вважалася зниклою безвісти з кінця жовтня. Її називають першою загиблою захисницею прав жінок у країні після приходу до влади талібів.

Про це повідомляє The Guardian.

Тіло активістки Фрозан Сафі впізнала її сімʼя, процедуру впізнання проводили в морзі в місті Мазарі-Шаріф на півночі країни. За словами сестри активістки, обличчя загиблої було майже знищено через велику кількість кульових поранень, її впізнали насамперед за одягом.

Тіла Сафі та ще однієї невідомої жінки доправили таліби до лікарні раніше цього тижня. У поліції заявили, що разом з ними виявили також тіла двох чоловіків. Сафі зникла 20 жовтня. Коли її тіло знайшли, виявилося, що її особисти речі, зокрема сумку й обручку, вкрали.