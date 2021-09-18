В Афганістані школи відновили роботу. Але дівчат туди не пустили

Ісламістський рух «Талібан» заборонив дівчатам ходити до середньої школи в Афганістані. Також там не зможуть працювати і жінки-вчителі.
Про це пише BBC.
Міністерство освіти Афганістану повідомило, що навчання в середній школі відновлюється у суботу, 18 вересня. Але туди мають повернутися лише учні та чоловіки-вчителі. У заяві відомства про відновлення занять немає жодних згадок про дівчат та жінок.
Водночас речник «Талібану» Забіхулла Моджахед зазначив, що школи для дівчат нібито «незабаром відкриються». Наразі в уряді талібів працюють над створенням «спеціальної процедури» для цього.
- В Афганістані скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти і уникнення пороків. Таке відомство вже існувало раніше під час правління «Талібану», саме воно вводило суворі релігійні доктрини в країні відповідно до ісламського порядку, а також створювало значні обмеження прав жінок у країні.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.