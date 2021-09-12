«Спільне навчання не є ісламським». Таліби оголосили нові обмеження для жінок

Міністр освіти руху «Талібан» Абдул Бакі Хаккані оголосив про низку нових обмежень на освіту жінок і дівчаток в Афганістані. У майбутньому «Талібан» буде застосовувати гендерну сегрегацію в університетах країни, виходячи з переконання, що спільне навчання не є «ісламським».
Про це він заявив на пресконференції в неділю, 12 вересня, цитує DW.
«Спільне навчання суперечить принципам ісламу і, з іншого боку, суперечить національним цінностям і суперечить звичаям і традиціям афганців», — сказав Хаккані.
Він оголосив, що в ідеалі університетські містечка повинні бути розділені за статевою ознакою, але крім цього університети повинні встановити альтернативний час занять або забезпечити, щоб класи були розділені посередині, а місця для сидіння були розділені за статтю.
«Талібан» сподівається, що жінки будуть навчати жінок, але якщо це неможливо, то зможуть і чоловіки. Міністр також заявив, що хіджаб або інші головні убори будуть частиною обовʼязкового дрескоду. До цього уряд бойовиків вже зобовʼязав афганських студенток носити нікаби (головний убір із вузьким прорізом для очей).
Хаккані додав, що нові правила є результатом «успішного джихаду», який розвʼязали проти Заходу з метою встановлення «ісламської системи».
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як із ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.