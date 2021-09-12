«Спільне навчання не є ісламським». Таліби оголосили нові обмеження для жінок

Міністр освіти руху «Талібан» Абдул Бакі Хаккані оголосив про низку нових обмежень на освіту жінок і дівчаток в Афганістані. У майбутньому «Талібан» буде застосовувати гендерну сегрегацію в університетах країни, виходячи з переконання, що спільне навчання не є «ісламським».

Про це він заявив на пресконференції в неділю, 12 вересня, цитує DW.

«Спільне навчання суперечить принципам ісламу і, з іншого боку, суперечить національним цінностям і суперечить звичаям і традиціям афганців», — сказав Хаккані.

Він оголосив, що в ідеалі університетські містечка повинні бути розділені за статевою ознакою, але крім цього університети повинні встановити альтернативний час занять або забезпечити, щоб класи були розділені посередині, а місця для сидіння були розділені за статтю.

«Талібан» сподівається, що жінки будуть навчати жінок, але якщо це неможливо, то зможуть і чоловіки. Міністр також заявив, що хіджаб або інші головні убори будуть частиною обовʼязкового дрескоду. До цього уряд бойовиків вже зобовʼязав афганських студенток носити нікаби (головний убір із вузьким прорізом для очей).

Хаккані додав, що нові правила є результатом «успішного джихаду», який розвʼязали проти Заходу з метою встановлення «ісламської системи».