В Афганистане убили 29-летнюю активистку. Ее называют первой жертвой среди защитников прав женщин после прихода талибов

В Афганистане опознали 29-летнюю активистку и преподавателя экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября. Ее называют первой погибшей защитницей прав женщин в стране после прихода к власти талибов.

Об этом сообщает The Guardian.

Тело активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин, Фрозан Сафи опознала ее семья, процедуру опознания провели в морге в городе Мазари-Шариф на севере страны. По словам сестры активистки, лицо погибшей было практически уничтожено из-за большого количества пулевых ранений, ее опознали в основном по одежде.

Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что вместе с ними обнарудили также тела двух мужчин. Сафи пропала 20 октября. Когда ее тело нашли, оказалось, что ее личные вещи, в том числе кольцо и сумку, украли.