«Должны рожать детей»: талибы заявили, что женщины не будут работать в их правительстве

Представители исламистского движения «Талибан» заявили, что в правительстве Афганистана женщины работать не будут.
Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Сайед Зекрулла Хашими в эфире TOLOnews.
«Женщина не может быть министром — это как если бы ей на шею надели что-то, что она не может нести. Женщинам не обязательно находиться в правительстве — они должны рожать [детей]. Протестующие женщины не могут представлять всех женщин в Афганистане», — считает он.
По его словам, женщины в Афганистане должны «давать жизнь народу Афганистана» и учить детей исламской этике.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. До этого правительство боевиков обязало афганских студенток носить никабы (головной убор с узкой прорезью для глаз) и учиться отдельно от мужчин.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной, пока для женщин не создадут надлежащую систему безопасности.