В Афганистане женщинам «временно» запретили преподавать и учиться в Кабульском университете

В Афганистане женщинам запретили учиться или работать в Кабульском университете, но не навсегда — «до тех пор, пока не будет создана исламская среда».

О запрете сообщил новый ректор учебного заведения от «Талибана» Мохаммад Ашраф Гайрат в Twitter 27 сентября, а то, что он временный, уточнил 28 сентября.

«Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего», — сказал Гайрат и отметил, что сейчас университет работает над планом по обучению студенток, но не сказал, когда этот план будет завершен. Позже он снова акцентировал, что этот запрет якобы временный.

Сейчас из-за нехватки преподавателей-женщин ректор, которого назначил «Талибан», работает над планом, чтобы преподаватели-мужчины могли обучать студенток через завесы в классе. Таким образом для студенток создадут «исламскую среду для получения образования». Однако Гайрат не объяснил, достаточно ли этого, чтобы женщины вернулись в стены Кабульского университета.

Кабульский университет — это государственный вуз Афганистана, там могут учиться до 10 тысяч студентов. Это второе по престижности учебное заведение страны, первое — частный Американский университет Афганистана.