В Афганистане женщинам «временно» запретили преподавать и учиться в Кабульском университете

В Афганистане женщинам запретили учиться или работать в Кабульском университете, но не навсегда — «до тех пор, пока не будет создана исламская среда».
О запрете сообщил новый ректор учебного заведения от «Талибана» Мохаммад Ашраф Гайрат в Twitter 27 сентября, а то, что он временный, уточнил 28 сентября.
«Пока настоящая исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать. Ислам прежде всего», — сказал Гайрат и отметил, что сейчас университет работает над планом по обучению студенток, но не сказал, когда этот план будет завершен. Позже он снова акцентировал, что этот запрет якобы временный.
Сейчас из-за нехватки преподавателей-женщин ректор, которого назначил «Талибан», работает над планом, чтобы преподаватели-мужчины могли обучать студенток через завесы в классе. Таким образом для студенток создадут «исламскую среду для получения образования». Однако Гайрат не объяснил, достаточно ли этого, чтобы женщины вернулись в стены Кабульского университета.
Кабульский университет — это государственный вуз Афганистана, там могут учиться до 10 тысяч студентов. Это второе по престижности учебное заведение страны, первое — частный Американский университет Афганистана.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, поскольку «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- В середине сентября талибы отменили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Кроме того, боевики запретили девушкам ходить в среднюю школу, а женщинам-учителям — работать. Мужчинам и барбершопам запретили подстригать бороду, ведь это «противоречит нормам шариата». Боевикам «Талибана» запретили делать селфи и носить белые кроссовки.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.