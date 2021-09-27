Талибам запретили делать селфи и носить белые кроссовки

Новый министр обороны Афганистана от режима исламского движения «Талибан» Мавлави Якуб приказал боевикам не делать селфи, особенно веселые, а также запретил талибам носить волосы длиной до плеч и белые кроссовки.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Многие талибы, в основном молодые, которые за жизнь не были в городах, после захвата столицы Кабула начали массово фотографироваться с трофеями и во время развлечений. Некоторые с оружием в руках развлекались на аттракционах, что вызвало критику со стороны руководства.