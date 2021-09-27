Талібам заборонили робити селфі і носити білі кросівки

Новий міністр оборони Афганістану від режиму ісламського руху «Талібан» Мавлаві Якуб наказав бойовикам не робити селфі, особливо веселі, а також заборонив талібам носити волосся довжиною до плечей та білі кросівки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Багато талібів, в основному молоді, які за життя не були в містах, після захоплення столиці Кабулу почали масово фотографуватися з трофеями і під час розваг. Деякі зі зброєю в руках розважалися на атракціонах, що викликало критику з боку керівництва.