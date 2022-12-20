Таліби заборонили жінкам навчатися в університетах Афганістану

Рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, заборонив жінкам навчатися в університетах.

Про це пише BBC.

Міністерство вищої освіти країни повідомило про це навчальні заклади спеціальним листом. Повідомляється, що ще три місяці тому тисячі дівчат і жінок складали вступні іспити до університетів по всьому Афганістану. При цьому їм уже тоді заборонялося вступати на спеціальності, повʼязані з ветеринарією, інженерією, економікою та сільським господарством. Крім того, їм суворо заборонялося отримувати професію в сфері журналістики.

Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли дотримувати права жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок. Невдовзі жінкам заборонили займатися спортом, змусили навчатися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися в Кабульському університеті. Їх не залучили до роботи в уряді, як обіцяли, і змушували сидіти вдома задля безпеки. У листопаді афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.