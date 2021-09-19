У столиці Афганістану «Талібан» попросив жінок не виходити на роботу, а посидіти вдома

У столиці Афганістану місті Кабул жінкам, які працюють при міській адміністрації, наказали залишатися вдома.

Про це заявив тимчасовий мер Кабулу Хамдулла Намоно в неділю, 19 вересня, повідомляє Al Arabiya.

Тільки жінкам, яких не можна замінити чоловіками, дозволили виходити на роботу. За його словами, сюди входять кваліфіковані працівники конструкторського та інженерного відділів, а також працівниці громадських туалетів для жінок.

Мер каже, що остаточне рішення про жінок-службовців у муніципальних департаментах Кабулу ще не ухвалено. Зазначимо, що до того, як 16 серпня таліби захопили владу в Афганістані, з 3 тисяч муніципальних працівників третину становили жінки.