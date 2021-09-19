У столиці Афганістану «Талібан» попросив жінок не виходити на роботу, а посидіти вдома

У столиці Афганістану місті Кабул жінкам, які працюють при міській адміністрації, наказали залишатися вдома.
Про це заявив тимчасовий мер Кабулу Хамдулла Намоно в неділю, 19 вересня, повідомляє Al Arabiya.
Тільки жінкам, яких не можна замінити чоловіками, дозволили виходити на роботу. За його словами, сюди входять кваліфіковані працівники конструкторського та інженерного відділів, а також працівниці громадських туалетів для жінок.
Мер каже, що остаточне рішення про жінок-службовців у муніципальних департаментах Кабулу ще не ухвалено. Зазначимо, що до того, як 16 серпня таліби захопили владу в Афганістані, з 3 тисяч муніципальних працівників третину становили жінки.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- У середині вересня таліби скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти й уникнення пороків. Крім того, бойовики заборонили дівчатам ходити до середньої школи, а жінкам-вчителям — працювати.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.