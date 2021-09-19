В столице Афганистана «Талибан» попросил женщин не выходить на работу, а посидеть дома

В столице Афганистана городе Кабул женщинам, которые работают при городской администрации, приказали оставаться дома.
Об этом заявил временный мэр Кабула Хамдулла Намоно в воскресенье, 19 сентября, сообщает Al Arabiya.
Только женщинам, которых нельзя заменить мужчинами, разрешили выходить на работу. По его словам, сюда входят квалифицированные работники конструкторского и инженерного отделов, а также работницы общественных туалетов для женщин.
Мэр говорит, что окончательное решение о женщинах-служащих в муниципальных департаментах Кабула еще не принято. Отметим, что до того, как 16 августа талибы захватили власть в Афганистане, из 3 тысяч муниципальных работников треть составляли женщины.
- Новое временное правительство «Талибана» официально начало работу в среду, 8 сентября. На ключевых должностях — лидеры движения и «Сети Хаккани», женщин, несмотря на обещания, там нет. Позже боевики заявили, что женщины не будут работать в их правительстве, поскольку «они должны рожать детей» и учить их исламской этике.
- В середине сентября талибы отменили Министерство по делам женщин и создали на его базе Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Кроме того, боевики запретили девушкам ходить в среднюю школу, а женщинам-учителям — работать.
- Ранее талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. Многие женщины бежали из страны.