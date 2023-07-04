В Афганістані таліби наказали закрити салони краси

Салони краси зʼявилися в Кабулі та інших афганських містах за кілька місяців після повалення режиму талібів наприкінці 2001 року. Чимало з них продовжували працювати після того, як ісламісти повернулися до влади у 2021 році, однак із прикритими вивісками та зачиненими вікнами, що забезпечило деяким жінкам роботу, а їхнім клієнтам — послуги.