В Афганістані таліби наказали закрити салони краси

В Афганістані адміністрація режиму руху «Талібан» наказала протягом місяця закрити салони краси.
Про це 4 червня заявив представник Міністерства запобігання пороку та пропаганди чесноти, цитує Reuters.
«Крайній термін закриття салонів краси для жінок — один місяць», — заявили у відомстві.
«Талібан» заявляє, що поважає права жінок, але відповідно до свого тлумачення ісламського права й афганських звичаїв.
Салони краси зʼявилися в Кабулі та інших афганських містах за кілька місяців після повалення режиму талібів наприкінці 2001 року. Чимало з них продовжували працювати після того, як ісламісти повернулися до влади у 2021 році, однак із прикритими вивісками та зачиненими вікнами, що забезпечило деяким жінкам роботу, а їхнім клієнтам — послуги.
- У 2022 році «Талібан» закрив більшість середніх шкіл для дівчаток і заборонив жінкам вступати до університетів. Багато громадських місць, зокрема лазні, спортивні зали та парки, теж закрили для жінок. Тоді Захід та міжнародні організації дали зрозуміти, що обмеження щодо жінок перешкоджають будь-якому можливому прогресу на шляху до міжнародного визнання адміністрації «Талібану».