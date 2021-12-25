Таліби в Афганістані заборонили вмикати музику в машинах і возити жінок без хіджабу

В Афганістані бойовики руху «Талібан», які у серпні захопили владу, заборонили слухати музику в машинах, а також возити жінок без хіджабу. Про це 25 грудня повідомляє Kabul News із посиланням на письмову рекомендацію, яку водіям видало Міністерство пропаганди доброчесності та запобігання пороку.

У рекомендаціях також пишуть, що водії не повинні возити жінку на довгі відстані без махрама — це близький родич, за якого жінка не має права виходити заміж, але має право залишатися з ним наодинці та подорожувати. Крім цього, водіям заборонили зупиняти машину під час молитви.