Талибы в Афганистане запретили включать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба

В Афганистане боевики движения «Талибан», которые захватили власть в августе, запретили слушать музыку в машинах, а также возить женщин без хиджаба. Об этом 25 декабря сообщает Kabul News со ссылкой на письменную рекомендацию, которую водителям выдало Министерство пропаганды добропорядочности и предотвращения порока.

В рекомендациях также пишут, что водители не должны возить женщину на длинные расстояния без махрама — это близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж из-за их родства, но имеет право оставаться с ним наедине и отправляться в путешествие. Кроме того, водителям запретили останавливать машину во время молитвы.