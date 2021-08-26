«Талибан» запретит музыку в Афганистане — она «противоречит» исламу

Исламистское движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, запретит в стране музыку.
Об этом в интервью The New York Times рассказал представитель движения Забихулла Муджахид.
«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление», — сказал он.
Муджахид заверил, что талибы хотят «восстановить страну», разрушенную десятилетиями войны, и построить будущее, в котором нет места мести.
Отвечая на вопрос о судьбе женщин Афганистана, талиб заявил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам, а пока им рекомендовано не выходить из дома и полностью закрывать лицо на улице в целях безопасности. Муджахид напомнил, что рекомендация действует до тех пор, пока всех членов движения «не научат правильно вести себя с женщинами».
«Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам [сопровождающий мужчина]», — сказал Муджахид.
- Ранее талибы требовали от США вывести войска и людей, которые сотрудничали с силами НАТО, до 31 августа. Власти США заявляли, что до этой даты не успеют вывезти людей, но позднее договорились с талибами о невмешательстве в процесс.
- В аэропорту и вокруг него в ожидании эвакуации тысячи афганцев. Сегодня, 26 августа, возле аэропорта произошло два теракта. Смертники убили минимум 13 человек. Всего пострадали более 70 людей, в том числе 5 американцев. Ряд стран останавливают эвакуацию, поскольку американские войска покидают аэропорт Кабула.