«Талибан» запретит музыку в Афганистане — она «противоречит» исламу

Исламистское движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, запретит в стране музыку.

Об этом в интервью The New York Times рассказал представитель движения Забихулла Муджахид.

«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление», — сказал он.

Муджахид заверил, что талибы хотят «восстановить страну», разрушенную десятилетиями войны, и построить будущее, в котором нет места мести.

Отвечая на вопрос о судьбе женщин Афганистана, талиб заявил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам, а пока им рекомендовано не выходить из дома и полностью закрывать лицо на улице в целях безопасности. Муджахид напомнил, что рекомендация действует до тех пор, пока всех членов движения «не научат правильно вести себя с женщинами».

«Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам [сопровождающий мужчина]», — сказал Муджахид.