Возле аэропорта Кабула произошли взрывы, есть погибшие

У аэропорта Кабула в Афганистане произошел взрыв, сообщается о многочисленных раненых и погибших.
Об этом пишет Reuters.
По предварительным данным, взрыв возле одного из выходов из аэропорта произошел из-за самоподрыва смертника. По словам представителя Белого дома, президенту США Джо Байдену уже сообщили о взрыве. Байден как раз встречался с представителями спецслужб по поводу ситуации в Афганистане, когда появились первые сообщения о взрыве.
По данным Aljazeera, ранения получили не менее 15 человек. Среди них, как сообщают американские СМИ, трое американских солдат.
При этом издание Al Arabiya сообщает, что Министерство обороны Турции заявило о двух взрывах возле аэропорта. Кроме того, телеканал Sky News сообщает об 11 погибших в результате теракта, а посольство Франции в Афганистане заявило об угрозе нового взрыва.
Позже Пентагон сообщил о втором взрыве, который произошел у отеля Baron, расположенного рядом с аэропортом Кабула. Там добавили, что взрыв является результатом «комплексной атаки, которая привела к ряду жертв среди военных и гражданского населения». О количестве пострадавших пока неизвестно.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, сотрудничавших со США и союзниками.