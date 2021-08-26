Ряд стран останавливает эвакуацию граждан из Афганистана, поскольку американские войска покидают аэропорт Кабула

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что с 27 августа страна останавливает эвакуацию граждан из Афганистана. Перед этим США, Германия и еще ряд стран предупредили людей о возможном теракте в аэропорту Кабула из-за хаоса, который там сейчас царит.

Решение об остановке эвакуации также приняли власти Дании, Бельгии Польши и Нидерландов, отмечает Associated Press.

«Мы будем продолжать эвакуацию до вечера 26 августа. Далее мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула», — заявил глава французского правительства.

Политик добавил, что Франция уже эвакуировала из захваченного «Талибаном» Афганистана около 2,5 тысячи человек.

Правительство Нидерландов заявило, что в четверг, 26 августа, прекратит эвакуационные рейсы из Кабула, поскольку американские силы медленно покидают территорию аэропорта. Там сейчас царит хаос, поскольку для гражданских остается все меньше шансов покинуть страну — они, нарушая все правила, стараются попасть в любой самолет, из-за чего ситуация становится все более напряженной.

Бундесвер также завершает эвакуацию из Кабула. До конца дня 26 августа из афганской столицы должны вылететь последние четыре самолета бундесвера с эвакуируемыми.