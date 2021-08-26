Ряд стран останавливает эвакуацию граждан из Афганистана, поскольку американские войска покидают аэропорт Кабула

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что с 27 августа страна останавливает эвакуацию граждан из Афганистана. Перед этим США, Германия и еще ряд стран предупредили людей о возможном теракте в аэропорту Кабула из-за хаоса, который там сейчас царит.
Решение об остановке эвакуации также приняли власти Дании, Бельгии Польши и Нидерландов, отмечает Associated Press.
«Мы будем продолжать эвакуацию до вечера 26 августа. Далее мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула», — заявил глава французского правительства.
Политик добавил, что Франция уже эвакуировала из захваченного «Талибаном» Афганистана около 2,5 тысячи человек.
Правительство Нидерландов заявило, что в четверг, 26 августа, прекратит эвакуационные рейсы из Кабула, поскольку американские силы медленно покидают территорию аэропорта. Там сейчас царит хаос, поскольку для гражданских остается все меньше шансов покинуть страну — они, нарушая все правила, стараются попасть в любой самолет, из-за чего ситуация становится все более напряженной.
Бундесвер также завершает эвакуацию из Кабула. До конца дня 26 августа из афганской столицы должны вылететь последние четыре самолета бундесвера с эвакуируемыми.
Премьер Бельгии Александр де Кроо вечером 25 августа также заявил, что после последних пяти рейсов следующих уже не будет, «учитывая развитие ситуации и в соответствии с договоренностями с другими партнерами». 40 бельгийских военных, которые помогали поддерживать безопасность в аэропорту, также покинули его.
Страны спешат эвакуировать людей до 31 августа. Талибы выступили против продления срока эвакуации, но обещали разрешить иностранцам и афганцам покинуть страну после 31 августа.
- Ранее талибы требовали от США вывезти войска и людей, которые сотрудничали с силами НАТО, до 31 августа. Власти США заявляли, что до этой даты не успеют вывезти людей. В Пентагоне сообщили, что авиация США уже вывезла 88 тысяч человек. Сейчас в аэропорту в ожидании вылета находятся более 10 тысяч человек.
- На территории Афганистана до сих пор остаются примерно 90 граждан Украины, над эвакуацией которых работают дипломаты.