МИД: В Афганистане остаются еще около 90 украинцев, дипломаты работают над их эвакуацией

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет Укринформ .

На территории Афганистана остаются примерно 90 граждан Украины , над эвакуацией которых работают дипломаты.

По словам Николенко, МИД и посольство Украины в Таджикистане вместе с другими ведомствами сейчас прорабатывают возможные пути эвакуации украинцев из Афганистана, «в том числе с привлечением логистических возможностей западных партнеров».

Представитель ведомства заверил, что приоритетом является эвакуация украинских граждан и членов их семей, но Украина также не исключает эвакуацию иностранцев «по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности».