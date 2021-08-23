МИД: В Афганистане остаются около 50 украинцев

В Афганистане по состоянию на вечер 23 августа остаются около 50 граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД сейчас разрабатывает дальнейшие этапы возвращения украинцев из Афганистана, который оказался под властью радикального движения «Талибан».