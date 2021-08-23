МЗС: В Афганістані залишаються приблизно 50 українців

За його словами, МЗС зараз опрацьовує подальші етапи повернення українців з Афганістану, який опинився під владою радикального руху «Талібан».

В Афганістані станом на вечір 23 серпня залишаються приблизно 50 громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба також повідомив, що останній цивільний літак з Кабулу, перед тим як аеропорт знову призупинив роботу, був український.

«Модеруючи саміт «Кримської платформи», я постійно відволікався на телефон. Тому що весь день вчора, ніч і ранок команда МЗС працювала над третім евакуаційним рейсом з Кабулу. На кожні десять проблем, які ми вирішували, поставали ще більше нових проблем. Хочу подякувати США — після розмови із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд в суботу справи в Кабулі пішли набагато краще. Попри усі труднощі, нам все вдалося. Літак у безпеці, повертає додому громадян України та членів їхніх сімей», — написав міністр.