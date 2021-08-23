CNN: США відправляють до Кабулу понад 30 військово-транспортних літаків

Сполучені Штати відправляють до афганської столиці Кабулу понад 30 військово-транспортних літаків для евакуації біженців, яку таліби вимагають завершити протягом тижня. Про це в понеділок, 23 серпня, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерело, задіяне в операції.
Загалом до Кабулу протягом доби прибуде 33 літаки C-17 ВПС США. Кожен з них зможе взяти на борт приблизно 400 пасажирів. Як підкреслило джерело, це допоможе значно скоротити кількість людей, які очікують на евакуацію з аеропорту. За останніми даними, зараз там знаходиться 20 тисяч осіб.
Також 23 серпня управління цивільної авіації Афганістану повідомило, що знову призупинило роботу аеропорту Кабулу «з метою запобігання скупченню людей і безладу в повітряної гавані». Скільки триватиме пауза, невідомо.
Джерело CNN пояснило хаос в аеропорту рішенням американської влади видавати так звану спеціальну міграційну візу (SIV) для біженців без порядкових номерів або ж імен. Після цього багато афганців, які отримали цей документ, копіювали і передавали його іншим співвітчизникам.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.
- 23 серпня з Кабулу встиг вилетіти третій український літак, на борту якого було понад сто пасажирів.