З Кабулу вилетів український літак з понад сотнею осіб на борту

Зі столиці Афганістану Кабулу вилетів третій за рахунком український літак з евакуйованими громадянами на борту.

Про це під час саміту «Кримської платформи» повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Поки ми обговорюємо питання Криму, ще один український літак вирушив з Кабулу. На борту понад 100 громадян. Ми б хотіли, щоб інші країни також евакуювали своїх громадян і тих афганців, які почуваються в небезпеці», — зазначив Кулеба, не уточнивши, скільки з евакуйованих є громадянами України.

22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 особи, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.

Наразі понад 150 українців, членів їхніх сімей та інших іноземців повідомили про бажання бути евакуйованими з Афганістану.