Глава Офісу президента Єрмак: В Афганістані залишається понад 100 українців, їх евакуюють найближчим часом

В Афганістані залишається понад 100 українців, евакуація яких відбудеться найближчими днями.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі літака, який 22 серпня привіз з Кабулу 31 українця, пише «Україна 24».

«В Афганістані залишається понад 100 українців і в найближчі дні буде продовжена евакуація. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді», — зазначив Єрмак.

Також він поділився враженнями від евакуації, яка пройшла 22 серпня вранці.

«Я думаю, що навіть у бойовиках в кіно ми такого не бачили. Перша жінка, яка виходила з літака, була на 8 місяці вагітності. Людей евакуювали фактично з місця бойових дій. Пройде час, і ми зможемо розповісти про героїзм, який проявили наші військові», — сказав керівник ОП.