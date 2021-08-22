Україна евакуювала з Кабулу 83 особи, серед них 31 українець

З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими людьми на борту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Україна продовжує повертати своїх громадян з Афганістану, де загострилася безпекова ситуація. Вранці до Києва з Кабулу прибув наш військовий літак, яким евакуйовано 83 особи, зокрема 31 українець», — повідомив Зеленський

Борт на аеродромі зустріли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому», ㅡ зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 16 серпня український літак евакуював зі столиці Афганістану громадян України Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.