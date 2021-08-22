Україна евакуювала з Кабулу 83 особи, серед них 31 українець

З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими людьми на борту.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Україна продовжує повертати своїх громадян з Афганістану, де загострилася безпекова ситуація. Вранці до Києва з Кабулу прибув наш військовий літак, яким евакуйовано 83 особи, зокрема 31 українець», — повідомив Зеленський
Борт на аеродромі зустріли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Особливо був радий бачити одного з 12 українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом. Саме з ним я говорив телефоном і обіцяв, що ми їх витягнемо. Усіх їх ми повернули додому», ㅡ зазначив Кулеба.
Нагадаємо, 16 серпня український літак евакуював зі столиці Афганістану громадян України Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- 19 серпня, в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії радикальний рух «Талібан» офіційно заявив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками евакуюють афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Цивільні рейси планують пускати із суботи (21 серпня). Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.