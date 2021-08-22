Украина эвакуировала из Кабула 83 человека, среди них 31 украинец

Из Кабула в Киев прилетел военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными людьми на борту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуировали 83 человека, в том числе 31 украинца», — сообщил Зеленский

Борт на аэродроме встретили руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой», ㅡ отметил Кулеба.

Напомним, 16 августа украинский самолет эвакуировал из столицы Афганистана граждан Украины Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.