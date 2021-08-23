Из Кабула вылетел украинский самолет с более чем ста пассажирами на борту

Из столицы Афганистана Кабула вылетел третий по счету украинский самолет с эвакуированными гражданами на борту.

Об этом во время саммита «Крымской платформы» сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На борту более 100 граждан. Мы бы хотели, чтобы другие страны также эвакуировали своих граждан и тех афганцев, которые чувствуют себя в опасности», — отметил Кулеба, не уточнив, сколько из эвакуированных являются гражданами Украины.

22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человек, среди которых был 31 украинец. Перед этим, 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восемь украинцев.

Сейчас более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана.