МЗС: В Афганістані залишаються ще близько 90 українців, дипломати працюють над їхньою евакуацією

На території Афганістану залишаються приблизно 90 громадян України, над евакуацією яких працюють дипломати.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише Укрінформ.
«На території Афганістану продовжують залишатися близько 90 громадян України», — повідомив він.
За словами Ніколенка, МЗС ы посольство України в Таджикистані разом з іншими відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українців з Афганістану, «зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів».
Речник міністерства запевнив, що пріоритетом є евакуація українських громадян і членів їхніх родин, але Україна також не виключає евакуацію іноземців «з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості».
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни.
- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- 22 серпня український військово-транспортний літак Іл-76МД Повітряних сил ЗСУ евакуював з Кабулу 83 людей, серед яких був 31 українець. Перед цим, 16 серпня, Україна евакуювала 71 громадянина Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану та вісьмох українців.
- 23 серпня з Кабулу вилетів ще один український літак. Загалом на борту було 98 пасажирів, зокрема 27 українців.
- За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч людей.