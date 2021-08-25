МЗС: В Афганістані залишаються ще близько 90 українців, дипломати працюють над їхньою евакуацією

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише Укрінформ .

На території Афганістану залишаються приблизно 90 громадян України , над евакуацією яких працюють дипломати.

За словами Ніколенка, МЗС ы посольство України в Таджикистані разом з іншими відомствами зараз опрацьовують можливі шляхи евакуації українців з Афганістану, «зокрема із залученням логістичних можливостей західних партнерів».

Речник міністерства запевнив, що пріоритетом є евакуація українських громадян і членів їхніх родин, але Україна також не виключає евакуацію іноземців «з гуманітарних міркувань, якщо для цього будуть можливості».