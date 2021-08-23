У Борисполі приземлився літак з українцями, яких евакуювали з Афганістану

Увечері в понеділок, 23 серпня, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з українцями, яких раніше в цей день евакуювали з Афганістану. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».

Загалом на борту 98 пасажирів, серед яких 27 українців.