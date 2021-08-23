В Борисполе приземлился самолет с украинцами, которых эвакуировали из Афганистана

Вечером в понедельник, 23 августа, в международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с украинцами, которых ранее в этот день эвакуировали из Афганистана. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».
Всего на борту 98 пассажиров, среди которых 27 украинцев.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ эвакуировал из Кабула 83 человек, среди которых был 31 украинец. Перед этим, 16 августа, Украина эвакуировала 71 гражданина Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана и восемь украинцев.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.