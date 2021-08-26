Ряд стран предупреждают о возможном теракте в аэропорту Кабула. Людей просят покинуть район

Австралия, США и Великобритания выпустили предупреждения для своих граждан. Тысячи людей все еще ждут внутри и за пределами аэропорта, надеясь вылететь из страны. Тем, кто уже за пределами аэропорта, рекомендуют немедленно покинуть район.

Ряд стран предупреждают, что существует высокий риск террористической атаки в аэропорту столицы Афганистана — Кабула , и просит своих граждан не находиться там. Об этом сообщает BBC .

В четверг, 26 августа, министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн сказала: «Существует постоянная и очень высокая угроза террористической атаки. Эта опасность и эти риски увеличиваются с каждым днем, это мы всегда знали, и именно поэтому мы действовали [с эвакуацией] такими высокими темпами, какими только могли».

Великобритания выпустила аналогичное заявление и попросила людей «отойти в безопасное место и ждать дополнительных рекомендаций». Министерство иностранных дел заявило, что ситуация с безопасностью в Афганистане «остается волатильной», добавив, что существует «постоянная и высокая угроза террористической атаки».

Ни одна из стран не предоставила дополнительную информацию об угрозе безопасности.

Кроме этого, Бельгия прекратила эвакуацию из аэропорта Кабула «из-за развития ситуации в Афганистане и по договоренности с европейскими партнерами».