Кілька країн попереджають про можливий теракт в аеропорту Кабулу. Людей просять покинуть район

Австралія, США і Велика Британія випустили попередження для своїх громадян. Тисячі людей досі чекають всередині та за межами аеропорту, сподіваючись вилетіти з країни. Тим, хто очікує за межами аеропорту, рекомендують негайно покинути район.

Низка країн попереджають про високий ризик терористичної атаки в аеропорту столиці Афганістану — Кабулу, і просять своїх громадян не перебувати там. Про це повідомляє BBC .

У четвер, 26 серпня, міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн сказала: «Існує постійна і дуже висока загроза терористичної атаки. Ця небезпека і ці ризики зростають щодня, це ми завжди знали, і саме тому ми діяли [з евакуацією] такими високими темпами, якими тільки могли».

Велика Британія випустила аналогічну заяву і попросила людей «відійти в безпечне місце і чекати додаткових рекомендацій». Міністерство закордонних справ заявило, що ситуація з безпекою в Афганістані «залишається волатильною», додавши, що є «постійна і висока загроза терористичної атаки».

Жодна з країн не надала додаткову інформацію про загрозу безпеці.

Окрім цього, Бельгія припинила евакуацію з аеропорту Кабулу «з огляду на розвиток ситуації в Афганістані та за домовленістю з європейськими партнерами».