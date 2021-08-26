Низка країн зупиняє евакуацію громадян з Афганістану, оскільки американські війська покидають аеропорт Кабулу

Премʼєр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що країна з 27 серпня зупиняє евакуацію громадян з Афганістану. Перед цим США, Німеччина та ще низка країн попередили людей про можливий теракт в аеропорту Кабулу через хаос, який там зараз панує.

Рішення про зупинку евакуації також ухвалила влада Данії, Бельгії Польщі та Нідерландів, зазначає Associated Press.

«Ми будемо продовжувати евакуацію до вечора 26 серпня. Далі ми не зможемо проводити операції з евакуації з аеропорту Кабулу», — заявив голова французького уряду.

Політик додав, що Франція вже евакуювала із захопленого «Талібаном» Афганістану близько 2,5 тисячі людей.

Уряд Нідерландів заявив, що в четвер, 26 серпня, припинить евакуаційні рейси з Кабулу, оскільки американські сили поволі покидають територію аеропорту. Зараз там панує хаос, оскільки для цивільних залишається все менше шансів покинути країну — вони, порушуючи усі правила, намагаються потрапити у будь-який літак, через що ситуація стає все більш напруженою.

Бундесвер також завершує евакуацію з Кабулу. До кінця дня 26 серпня із афганської столиці повинні вилетіти останні чотири літаки бундесверу з евакуйованими людьми на борту.