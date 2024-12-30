В Афганістані заборонили вікна, через які можна побачити жінок

Верховний лідер «Талібану» наказав заборонити будівництво вікон, які виходять на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо. Бо якщо чоловіки побачать їх там, це «може призвести до непристойних дій».

Про це йдеться в указі, опублікованому речником уряду Забіхуллахом Муджахідом, передає France 24.

Відтепер нові будівлі повинні зводити без вікон, через які можна було б побачити «подвір’я, кухню, колодязь сусіда та інші місця, якими зазвичай користуються жінки». Будівельні майданчики контролюватимуть місцеві чиновники й відповідні департаменти, щоб «переконатися, що не вдасться зазирнути в будинки сусідів».

У старих будинках власникам запропонують побудувати стіну або забити вікно, «щоб уникнути незручностей для сусідів».

Як «Талібан» утискає жінок

Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.

У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою.

У березні цього року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.

Усі ці утиски «Талібан» виправдовує власним трактуванням ісламу. В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок. За це «Талібан» може постати перед Міжнародним судом ООН.