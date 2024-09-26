«Талібан» може постати перед Міжнародним судом ООН через дискримінацію жінок

Канада, Австралія, Німеччина та Нідерланди подадуть до Міжнародного суду ООН позов проти руху «Талібан» через дискримінацію жінок.

Про це пише The Guardian.

Це вперше, коли Міжнародний суд ООН у Гаазі розгляне міждержавну суперечку, повʼязану з гендерною дискримінацією.

Справу порушать згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка набула чинності у 1981 році — Афганістан ратифікував її у 2003-му, ще до приходу талібів до влади.

Далі в Афганістана буде шість місяців, щоб відповісти, перш ніж Міжнародний суд ООН проведе слухання у справі та, імовірно, запропонує тимчасові заходи. Країни, які ініціювали позов, відкриті до переговорів з «Талібаном» для припинення дискримінації жінок. Однак якщо переговори не дадуть результатів, судові розгляди продовжать.

Навіть якщо «Талібан» відмовиться визнати повноваження суду, його рішення, імовірно, стримуватиме інші держави, які прагнуть нормалізувати дипломатичні відносини з талібами. Водночас є занепокоєння, адже ООН вже проводила переговори з талібами, під час яких питання про права жінок виключили з порядку денного, щоб вони взагалі прийшли на зустріч.