Лідер «Талібану» пообіцяв забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби з західною демократією

Підконтрольне зараз «Талібану» державне телебачення Афганістану транслює голосові повідомлення нібито від Ахундзади, якого бачили лише на кількох старих портретах, але ніколи на публіці. Вважається, що він базується в південному Кандагарі, оплоті Талібану.

«Ви кажете, що це порушення прав жінок, коли ми забиваємо їх камінням до смерті. Проте ми незабаром запровадимо покарання за подружню зраду. Ми бичуватимемо жінок публічно. Ми забиватимемо їх камінням до смерті публічно. Все це суперечить вашій демократії, але ми продовжуватимемо це робити. Обидві сторони кажуть, що захищають права людини, але ми робимо це як представник Бога, а ви — як представник диявола», — сказав Ахундзада в голосовому зверненні до західних чиновників, яке транслювали на державному телебаченні у минулі вихідні.

Незважаючи на обіцянки більш поміркованого уряду, «Талібан» швидко повернувся до публічних страт і бичувань, подібних до тих, що були під час їхнього попереднього правління наприкінці 1990-х років. Організація Обʼєднаних Націй різко засудила «Талібан» і закликала керівництво країни припинити таку практику.

У своєму голосовому зверненні Ахундзада сказав, що права жінок, які обстоювало міжнародне співтовариство, суперечать суворій інтерпретації талібами ісламського шаріату.

«Чи хочуть жінки прав, про які говорять жителі Заходу? Вони проти шаріату та поглядів священнослужителів — священнослужителів, які повалили західну демократію», — сказав він.

«Я сказав моджахедам, що ми говоримо жителям Заходу, що ми воювали проти вас 20 років, будемо воювати стільки ж і навіть більше», — сказав Ахундзада.

Його слова викликали обурення серед афганців, деякі закликали міжнародну спільноту посилити тиск на «Талібан».

За словами колишньої держслужбовиці Афганістану Тали, кошти, які «Талібан» отримує в якості гуманітарної допомоги, просто «годують» їхній суворий режим.

«Як жінка я не почуваюся в безпеці в Афганістані. Кожен ранок починається зі шквалу повідомлень і наказів, які накладають обмеження та жорсткі правила на жінок, позбавляють навіть найменших радощів і гасять надію на світле майбутнє. Ми, жінки, живемо у вʼязниці, і таліби з кожним днем ​​роблять її для нас усе вужчою», — сказала Тала.