«Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці

В Афганістані верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада затвердив закони про «боротьбу з пороками та популяризацію чеснот». Вони забороняють жінкам говорити та показувати обличчя на публіці.

Про це повідомляє Associated Press, яке ознайомилося із законами.

Таліби створили міністерство для «пропаганди чесноти та запобігання пороку», коли у 2021 році захопили владу.

Ухвалені закони дозволяють відомству регулювати поведінку жінок і призначати покарання у вигляді арешту.

Тепер жінки зобов’язані закривати тіло й обличчя. Жіночий голос таліби вважають інтимним, тому заборонили жінкам говорити вголос на публіці – це дозволено тільки з родичами або чоловіком.

Жінкам і чоловікам заборонено дивитися одне на одного, якщо вони не кровні родичі або не подружжя. Усе задля того, щоб «уникнути розбещеності».

Минулого місяця ООН заявила, що міністерство створює атмосферу страху і залякування серед афганців, особливо жінок і дівчат. Таліби відкинули звинувачення ООН. В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок.

Авторка: Ірина Перепечко