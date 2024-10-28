«Талібан» заборонив жінкам спілкуватися між собою

Міністерство пропаганди доброчесності та запобігання пороку «Талібану» заборонило дорослим жінкам говорити в присутності інших жінок.

Про це повідомляє телеканал Amu TV, який висвітлює суспільні новини Афганістану.

Очільник міністерства Халід Ханафі заявив, що мешканки країни мають утримуватися від читання ісламської молитви такбіру або Корану вголос серед інших жінок. Раніше Ханафі занесли в чорний список ООН, він також перебуває під санкціями Євросоюзу.

Вказівка влади викликала обурення афганських жінок. Обмеження їхніх свобод посилили попри прохання захистити їх від репресивної політики країни. Акушерка Саміра з міста Герат розповіла, що чиновники заборонили зустрічі медпрацівниць з чоловіками, які супроводжують пацієнток. А це обмежує їхню роботу.

«Я працюю в клініках у віддалених районах вісім років, але за останні два місяці нагляд з боку «Талібану» посилився. На блокпостах навіть говорити не дозволяють, коли ми йдемо на роботу. А в клініках нам кажуть не обговорювати медичні питання з родичами-чоловіками», — додала вона.

Міністерство пропаганди доброчесності також вимагає, щоб жінки повністю прикривали своє тіло, включно з обличчям. Правозахисники та жительки країни засудили такі «правила». Вони вважають їх розширенням женоненависницької політики.

«Як жінки, які є єдиними годувальниками своїх сімей, мають купувати хліб, звертатися по медичну допомогу чи просто існувати, якщо навіть їхні голоси заборонені? Ці рішення сковують жінок і роблять життя всіх нас тяжким», — каже одна з активісток.

Вважається, що Міністерство сприяння доброчесності та запобігання пороку «Талібану» — саме та сила, що стоїть за обмежувальною політикою угруповання. Міжнародна спільнота, ООН і правозахисні організації різко критикують систематичне обмеження талібами прав громадянок.