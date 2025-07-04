РФ першою у світі визнала уряд «Талібану» в Афганістані

Росія 3 липня визнала уряд «Талібану» в Афганістані і прийняла посла від ісламістського угруповання. РФ стала першою у світі країною, яка на офіційному рівні визнала владу талібів.
Про це заявили в Міністерствах закордонних справ Афганістану і РФ.
У російському МЗС заявили, що офіційне визнання уряду Ісламського Емірату Афганістану, на їхню думку, сприятиме розвитку ефективної двосторонньої співпраці між Росією та Афганістаном у різних сферах. У відомстві вважають «перспективними напрямами» такої взаємодії торгівлю, енергетику, транспорт, сільське господарство та інфраструктуру. Також там запевнили, що й надалі допомагатимуть Кабулу в питаннях зміцнення регіональної безпеки, зокрема в боротьбі з тероризмом і наркотрафіком.
Зі свого боку МЗС Талібану назвало рішення Росії позитивним і важливим. Новий афганський посол у Росії Гуля Хасан Хасан вручив вірчі грамоти заступнику голови МЗС Росії Андрію Руденку.
«Ми сподіваємося, що інші країни теж скористаються цією можливістю та визнають Ісламський Емірат», — сказав міністр закордонних справ Афганістану Пан Муттакі.
Ще у квітні Росія виключила «Талібан» з переліку терористичних організацій — уперше за понад 20 років. Влада РФ пояснила, що це рішення дозволить тісніше співпрацювати з талібами в питаннях безпеки, зокрема для боротьби з угрупованням «Ісламська держава-Хорасан», яке активно діє в Афганістані.
Саме ця група торік організувала теракт у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, тоді загинули понад 130 людей — це була найбільша атака в Росії за роки правління Путіна. У 2022 році це угруповання також напало на посольство Росії в Кабулі.
CNN пише, що Росія була однією з небагатьох країн, які зберегли дипломатичну присутність у країні. The New York Times зазначає, що визнання талібів Росією стало важливим кроком у зусиллях бойовиків взаємодіяти зі світом майже через чотири роки після того, як вони захопили владу й оголосили про перемогу у війні проти Сполучених Штатів.
Цей крок Росії є значною перемогою для «Талібану», чиї обмеження зробили Афганістан державою-ізгоєм у більшій частині світу. А все тому, що попри спроби «Талібану» налагодити відносини з іншими державами, більшість західних і мусульманських країн тривалий час трималися від нього осторонь. Навіть коли угруповання обіцяло боротися з виробництвом опіуму й намагалося показати м’якшу позицію, це майже нікого не переконало.
Однак торік ситуація почала змінюватися. Світ поступово визнає, що режим «Талібану» залишиться, а міжнародний тиск не змусить його змінити політику щодо прав жінок, пише NYT.
У другій половині 2024 року активізувалися дипломатичні контакти: країни почали говорити з «Талібаном» про торгівлю й інвестиції. Зокрема, вже цього року Китай заявив, що хоче розширити економічний коридор через Афганістан, а Індія знову почала видавати візи афганцям.
Міністр внутрішніх справ Німеччини заявив у середу, що німецькому уряду необхідно укласти угоду з «Талібаном», щоб мати змогу висилати з країни афганських громадян.
CNN пише, що «Талібан» намагається налагодити контакт і зі США. Після того як Дональд Трамп почав свій другий президентський термін у січні 2025 року, ці зусилля стали активнішими. У березні Афганістан звільнив двох американців, а США скасували винагороду за трьох талібських чиновників.
«Талібан», за даними CNN, запропонував відкрити у США офіс — щось на кшталт посольства, щоб вирішувати питання, пов’язані з Афганістаном, і загалом прагне, аби Штати визнали його офіційно.
«Вам потрібно бути відвертими та ризикувати. Зробіть це, і це, ймовірно, відкриє шлях до кращих відносин», — сказали американські чиновники талібам під час березневої зустрічі, щоб домогтися звільнення американського вʼязня.