РФ першою у світі визнала уряд «Талібану» в Афганістані

Росія 3 липня визнала уряд «Талібану» в Афганістані і прийняла посла від ісламістського угруповання. РФ стала першою у світі країною, яка на офіційному рівні визнала владу талібів.

Про це заявили в Міністерствах закордонних справ Афганістану і РФ.

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У російському МЗС заявили, що офіційне визнання уряду Ісламського Емірату Афганістану, на їхню думку, сприятиме розвитку ефективної двосторонньої співпраці між Росією та Афганістаном у різних сферах. У відомстві вважають «перспективними напрямами» такої взаємодії торгівлю, енергетику, транспорт, сільське господарство та інфраструктуру. Також там запевнили, що й надалі допомагатимуть Кабулу в питаннях зміцнення регіональної безпеки, зокрема в боротьбі з тероризмом і наркотрафіком.

Зі свого боку МЗС Талібану назвало рішення Росії позитивним і важливим. Новий афганський посол у Росії Гуля Хасан Хасан вручив вірчі грамоти заступнику голови МЗС Росії Андрію Руденку.

«Ми сподіваємося, що інші країни теж скористаються цією можливістю та визнають Ісламський Емірат», — сказав міністр закордонних справ Афганістану Пан Муттакі.

Ще у квітні Росія виключила «Талібан» з переліку терористичних організацій — уперше за понад 20 років. Влада РФ пояснила, що це рішення дозволить тісніше співпрацювати з талібами в питаннях безпеки, зокрема для боротьби з угрупованням «Ісламська держава-Хорасан», яке активно діє в Афганістані.

Саме ця група торік організувала теракт у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, тоді загинули понад 130 людей — це була найбільша атака в Росії за роки правління Путіна. У 2022 році це угруповання також напало на посольство Росії в Кабулі.