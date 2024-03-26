Путін звинуватив Україну в теракті в Crocus City Hall. Та невже?! Чи повірили йому на Заході? Розповідаємо, що світові медіа пишуть про конфлікт росії з «Ісламською державою»

У 2019 році тогочасний лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді закликав ісламістів здійснювати «операції помсти». Багдаді казав, що самопроголошений халіфат зазнав поразки, тому ІД має виснажувати ворогів терактами.

«Ісламська держава» націлилась на країни Європи та Азії. Ісламісти планували теракти в посольствах, церквах, бізнес-центрах і навіть під час Чемпіонату світу з футболу в Катарі у 2022 році. За останній рік ІД взяла на себе відповідальність за понад 1 100 нападів по всьому світу, через які близько пʼяти тисяч людей загинули або зазнали поранень.

Росію погрози ІД теж стосуються. The Washington Post згадує, що «Ісламська держава» заявляє про «кров мусульман на руках путіна» з 2015 року, коли росія втрутилась у війну в Сирії. Тоді рф спочатку передала президенту Сирії Башару аль-Асаду бомбардувальники та гелікоптери, а потім відправила власні війська на його підтримку. ІД тоді контролювала третину Сирії й воювала з Асадом. Тому усі його союзники автоматично ставали ворогами «Ісламської держави».

У вересні 2022 року ІД взяла на себе відповідальність за вибух біля посольства росії в Кабулі, через який загинуло пʼятеро людей. У 2023 році ІД створила пропагандистську інформаційну мережу таджицькою, узбецькою та російською мовами, щоб вербувати людей з держав Центральної Азії. Telegram-канали прославляли бойовиків, які брали участь у нападах в Афганістані, Ірані, Таджикистані та Узбекистані.

У росії може існувати потужна мережа ІД. Reuters пише, що за останні роки ФСБ повідомляла про численні операції проти бойовиків «Ісламської держави». Наприклад, 7 березня 2024 року російські спецслужби нібито запобігли нападу на синагогу в Москві, вбивши терористів у перестрілці. А після теракту в Crocus City Hall путін телефонував лідерам Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туреччини та Сирії. Саме у цих країнах ІД активно вербує бойовиків.

Бойовик «Ісламської держави» розмахує прапором, Ракка, Сирія, 2015 рік. Getty Images / «Бабель»

Путін обовʼязково використає цей теракт у своїй пропаганді. Politico згадує, як у 1999 році Кремль звинуватив чеченців у підриві житлових будинків у росії. Хоча популярною є версія, що до теракту були причетні російські спецслужби. Тодішній премʼєр-міністр путін, ймовірно, використав це як привід, щоб почати Другу російсько-чеченську війну. І на тлі «війни з тероризмом» покращив свій рейтинг, набувши популярності серед росіян.

Зараз путін не лише звинуватив Україну в теракті у Crocus City Hall, а й підтримав жорстокі дії правоохоронних органів проти підозрюваних. Ті зʼявились у суді з чисельними синцями та опухлими після побоїв обличчями. У російських Telegram-каналах поширювали фото й відео, на яких одному з підозрюваних відрізають частину вуха та змушують її їсти, а іншого катують струмом.

Західні медіа загалом скептично ставляться до заяви путіна про причетність України до теракту. Наприклад, The Atlantic пише, що натяки путіна на український слід не мають жодного сенсу. Щонайменше тому, що терористам не було сенсу їхати до україно-російського кордону — мілітаризованої та контрольованої зони. І не зрозуміло, як вони розраховували пройти через російський бік кордону. Оглядач The Atlantic Грем Вуд називає версію про «український слід» конспірологічною.

Світові літери також заперечують слова путіна. ABCNews опублікувало заяву віцепрезидента США Камали Гарріс про те, що немає жодних доказів причетності України до теракту, а відповідальність за нього несе виключно «Ісламська держава». Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що росія не повинна використовувати теракт для виправдання ескалації війни проти України.

Le Figaro передає, що президент Франції Емманюель Макрон назвав спробу путіна відвернути світ від України «цинічною та контрпродуктивною для самої росії та безпеки її жителів».

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