«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт під Москвою

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». За останніми даними Слідчого комітету рф, у теракті загинули 133 людини.

На заяву, яку випустили від імені агентства Amaq, близького до терористів, звернула увагу група SITE, що відстежує активність терористів у соцмережах.

У нападі брали участь четверо бойовиків. Вони були озброєні кулеметами, пістолетом, ножами і коктейлями Молотова. Перед нападом вони спостерігали за торговим центром, йдеться в заяві.

«Ісламська держава» також опублікувала групове фото ймовірних терористів — їхні обличчя закрили.

Як помітило видання The Insider, колір, крій і принт на одязі двох людей на фотографії збігається з одягом тих, кого російські правоохоронці затримали за підозрою у скоєнні теракту. Це ж помітила OSINT-спільнота.

У заяві вказують, що троє бойовиків відкрили стрілянину по людях у глядацькій залі, а четвертий підпалив приміщення. Від атаки щонайменше 300 людей загинули або постраждали, на місці теракту спалахнула велика пожежа. При цьому в заяві додають, що «напад стався у звичайному контексті бурхливої війни між «Ісламською державою» і країнами, що борються з ісламом».

Очільник ФСБ Олександр Бортніков раніше доповів путіну про затримання 11 людей, зокрема чотирьох терористів, які, ймовірно, брали участь у нападі на Crocus City Hall. ФСБ стверджує, що ймовірних терористів затримали у Брянській області «біля кордону з Україною». Водночас посол Білорусі в росії Дмитро Крутой повідомив, що білоруські спецслужби допомагали росії не дати нападникам перетнути кордон. Про який саме кордон — російсько-український чи російсько-білоруський — йшлося, посол не уточнив.

Опубліковане Telegram-каналом Baza відео із затриманням підозрюваного у стрілянині було геолоковано волонтером проєкту GeoConfirmed. Він стверджує, що відео зняли на російській федеральній дорозі «Украина». До кордону з Україною від місця зйомки приблизно 130 кілометрів, а до білорусько-російського — 124 кілометри.

Одному з підозрюваних у теракті відрізали вухо. Відеозапис тортур зʼявився в ультраправих Telegram-каналах — на кадрах чоловік у камуфляжі притискає затриманого, який лежить на животі, коліном до землі та пхає йому в рота шматок відрізаного вуха. Пізніше в мережі зʼявилося відео з допитом цього чоловіка — він представився як Раджаб Алізаде. На цьому відео чоловік сидить із забинтованою головою і в закривавленому одязі.

Що передувало

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджує, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в рф.

Газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців пише, що теракт організувала «Ісламська держава». Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що «Вілаят Хорасан», афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві. Джерело з російської держагенції ТАСС підтвердило, що США ділилися даними про підготовку теракту, проте нібито «без конкретики».

CBS News пише, що США попереджали росію про теракт і надавали розвіддані про потенційний напад. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».