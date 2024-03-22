ГУР: Теракт під Москвою — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна

Головне управління розвідки при Міністерстві оборони Україні заявило, що теракт у підмосковному Красногорську — це спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна.

Таким чином керівництво рф хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в росії.

«Публічну страту людей ув Москві слід розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширенням війни», — заявили в ГУР.

У ГУР зазначають, що путін має великий досвід організації подібних терактів для посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Стрілянина в торговому центрі стане приводом до максимального «закручування гайок» у самій росії, стверджує розвідка.

В організації теракту путін може звинуватити Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців.

«Проте безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл у Crocus City Hall організували російські спецслужби. Про підготовку теракту попереджали й міжнародні посольства», — додали в ГУР.