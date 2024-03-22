У підмосковному Красногорську в ТЦ сталась стрілянина — 12 людей загинули, понад 50 поранені

У підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». За даними каналу BAZA, 12 людей загинули та понад 50 поранені.

Очевидці кажуть, що чоловік відкрив стрілянину з автоматичної зброї.

У ТЦ також пролунали кілька вибухів, що спричинили велику пожежу. Рятувальники не можуть розпочати гасіння вогню через загрозу для життя. У Crocus City Hall почав обвалюватись дах.

РИА Новости пише, що нападників було щонайменше троє, вони були одягнені в камуфляж.

Наразі немає жодних офіційних даних про те, скільки людей було у приміщенні на момент початку стрілянини.

На концерт «Пікніка» були продані всі квитки — тобто в залі мало бути 6 200 глядачів. Стрілянина у приміщенні почалась перед початком виступу гурту.