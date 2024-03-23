Путін виступив зі зверненням до росіян через теракт у Crocus City Hall. Його виконавці нібито мали втекти в Україну

Лідер росії путін виступив з офіційним зверненням до росіян у звʼязку з терактом в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, що стався ввечері 22 березня.
Він акцентував на тому, що виконавці теракту нібито планували втекти в бік України, де для них «створили вікно для переходу кордону». Лідер рф каже, що всіх чотирьох виконавців затримали. Усього затримали 11 людей.
«Ми зіткнулися з підготовленим масовим вбивством мирних людей. Це показова страта. Усі виконавці, організатори та замовники будуть покарані. Ми встановимо та покараємо кожного», — сказав путін.
За словами Путіна, у звʼязку з терактом у Москві розраховують на взаємодію з усіма державами, «які реально поділяють наш біль».
Як пише Meduza, у Кремлі дали вказівку державним і лояльним владі ЗМІ акцентувати на «українському сліді» в повідомленнях про теракт. Співробітник видання, лояльного Кремлю, підтвердив Meduza цю інформацію.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України вдруге заявили, що українська сторона до цього непричетна, передає «Громадське».
За словами представника ГУР Андрія Юсова, складно уявити, що ймовірні терористи намагалися тікати в бік України, адже прикордонні регіони рф «надзвичайно насичені силовиками, спецслужбами, військовими». Сам кордон замінований і подекуди там точаться бої.
«Ці заяви ФСБ — це примітивна брехня, розрахована на ідіотів і зазомбоване російське населення», — додав Юсов.
- Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки і почала розстрілювати всіх на своєму шляху. В концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.
- Російські пропагандисти майже одразу почали писати про український слід.
- 23 березня Слідчий комітет рф повідомив, що в Crocus City Hall загинули 115 людей. Поранених — щонайменше 121.
- ФСБ стверджує, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні.
- ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка у підсумку закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в рф.
- Центр протидії дезінформації каже, що теракт може бути операцією російських спецслужб, щоб отримати привід для нової хвилі мобілізації в рф. ЦПД згадує теракти на Каширському шосе в Москві в 1999 році та захоплення заручників на мюзиклі «Норд-Ост» у 2002-му, які Кремль використав для виправдання Другої чеченської війни.
- Газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що теракт організувала «Ісламська держава». Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що «Вілаят Хорасан», афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві. Джерело з російської держагенції ТАСС підтвердило, що США ділилися даними про підготовку теракту, проте нібито «без конкретики».
- CBS News пише, що США попереджали росію про теракт і надавали розвідувальні дані про потенційний напад. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».