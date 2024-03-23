Путін виступив зі зверненням до росіян через теракт у Crocus City Hall. Його виконавці нібито мали втекти в Україну

Лідер росії путін виступив з офіційним зверненням до росіян у звʼязку з терактом в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, що стався ввечері 22 березня.

Він акцентував на тому, що виконавці теракту нібито планували втекти в бік України, де для них «створили вікно для переходу кордону». Лідер рф каже, що всіх чотирьох виконавців затримали. Усього затримали 11 людей.

«Ми зіткнулися з підготовленим масовим вбивством мирних людей. Це показова страта. Усі виконавці, організатори та замовники будуть покарані. Ми встановимо та покараємо кожного», — сказав путін.

За словами Путіна, у звʼязку з терактом у Москві розраховують на взаємодію з усіма державами, «які реально поділяють наш біль».

Як пише Meduza, у Кремлі дали вказівку державним і лояльним владі ЗМІ акцентувати на «українському сліді» в повідомленнях про теракт. Співробітник видання, лояльного Кремлю, підтвердив Meduza цю інформацію.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вдруге заявили, що українська сторона до цього непричетна, передає «Громадське».

За словами представника ГУР Андрія Юсова, складно уявити, що ймовірні терористи намагалися тікати в бік України, адже прикордонні регіони рф «надзвичайно насичені силовиками, спецслужбами, військовими». Сам кордон замінований і подекуди там точаться бої.

«Ці заяви ФСБ — це примітивна брехня, розрахована на ідіотів і зазомбоване російське населення», — додав Юсов.