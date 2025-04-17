Україна зустрілась із членами «Коаліції охочих» у Парижі. Про що говорили

Українські високопосадовці 17 квітня обговорили припинення вогню й гарантії безпеки з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції.

Про це повідомили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У переговорах у Єлисейському палаці в Парижі брали участь представники країн, які входять до «Коаліції охочих». Це дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауел і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Плотнер.

Головна тема зустрічі — повне припинення вогню й гарантії безпеки, зокрема «залучення багатонаціонального військового контингенту».

Єрмак назвав цю розмову «дуже змістовною». Водночас глава Міноборони уточнив, що робота над гарантіями безпеки з партнерами триває.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак згодом міністр оборони Німеччини заявив, що відкритий до ідеї відправити миротворців в Україну.

Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість, як і в Чехії.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Володимир Зеленський на брифінгу 19 березня заявив, що позиція США впливає на позицію європейських країн у питанні відправки миротворців в Україну. Якщо до процесу долучаться США, країн, які будуть готові відправити свій контингент в Україну, може побільшати. Окрім того, це впливає на кількісний склад контингенту тієї чи іншої країни. Дискусії тривають, тому точну кількість потенційних миротворчих військ президент не назвав.