Про ЗАЕС, можливість швидкого припинення вогню та питання територій. Головне з брифінгу Зеленського

Ввечері 19 березня президент України Володимир Зеленський в режимі онлайн поспілкувався з журналістами. Він розповів деталі розмови з Трампом у контексті Запорізької АЕС, чому він вважає, що зараз найлегший період дипломатичних зусиль, та яке питання буде найскладнішим у перемовинах.

«Бабель» зібрав головне із заяв президента.

Про ЗАЕС

Зеленський та Трамп обговорювали, як США можуть допомогти відновити Запорізьку АЕС. Український лідер наголосив: він розповів американському президенту, що для відновлення роботи ЗАЕС недостатньо лише деокупації — там має бути відповідна інфраструктура.

«Водозабезпечення, технічний персонал і ще дуже багато кроків для того, щоб за півтора — два з половиною роки станція почала приносити гроші, електрику», — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США можуть відновити ЗАЕС.

«Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це з вами. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії», — розповів Зеленський.

Наразі немає жодної стадії переговорів про передачу ЗАЕС під контроль України. За словами Зеленського, станція не працюватиме під окупацією, а також у тому разі, якщо за метр від станції все буде окуповано і будь-якої миті росіяни зможуть її підірвати.

На її повне відновлення знадобиться від двох до двох з половиною років. Президент вважає «позитивними кроками» те, що зараз вже розпочалась розмова про її відновлення.

Припинення вогню

Зеленський вірить, що припинення вогню можна зробити швидко — для цього знадобиться сила США. Це може дозволити завершити певну стадію війни, зокрема «гарячу».

«Питання припинення вогню на місяць, на два місяці — це вікно можливостей, коли можна скласти план і намагатися всіма тиснути на будь-кого, хто зриває це, але можна закінчити війну», — сказав Зеленський.

Водночас, за його словами, припинення вогню на роки є замороженням конфлікту, а не закінченням війни.

Зараз йдеться про зупинку ударів обох країн по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Зараз Україна готує відповідний список. Якщо РФ порушить домовленості перемирʼя — Україна відповідатиме дзеркально.