WSJ: План Франції та Британії стосовно миротворчих військ в Україні зазнає невдачі

Велика Британія і Франція постають перед труднощами, намагаючись переконати інших європейських лідерів ввести миротворчі війська в Україну. Союзники сумніваються, що США гарантуватимуть їхню безпеку.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Президент Франції Емманюель Макрон хотів укласти угоду про розгортання європейських сухопутних, повітряних і морських сил в Україні під час зустрічі «Коаліції охочих» в Парижі 27 березня.

Переговори тривали декілька годин і включали телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Однак Макрон не домігся публічного зобовʼязання партнерів відправити своїх солдатів. На пресконференції політик сказав, що кілька країн висловили готовність зробити це у приватній розмові.

Зараз Лондон і Париж хочуть відправити в Україну групу, яка визначить, скільки європейських військ потрібно Києву і де їх розмістити. Радники, за словами Макрона, працюватимуть з українськими захисниками, щоб переконатися, що ті оснащені для стримування агресії РФ.

Найбільше держави Європи турбує, чи відіграватиме Вашингтон роль у підтримці європейського контингенту, якщо його атакує Росія. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф раніше відкинув франко-британську ініціативу як спробу «бути схожим на Вінстона Черчилля».

«Я хочу, щоб американці були на нашому боці. Але ми повинні бути готові до ситуації, в якій вони, можливо, не приєднаються», — сказав Емманюель Макрон.

У міру поглиблення американо-російських переговорів європейські посадовці були занепокоєні ознаками того, що США прогинаються під вимоги Москви, пише WSJ.

Міністр оборони Великої Британії Кір Стармер вважає необхідним встановити крайній термін, коли РФ повинна погодитися на угоду про припинення вогню. У Лондоні вивчають низку сценаріїв, але всі вони спираються на підтримку США. Наприклад, навіть пауза в бойових діях уздовж лінії фронту вимагатиме від американських супутників моніторингу в режимі реального часу.

Французькі й британські посадовці прагнуть, щоб американські системи протиракетної оборони прикривали війська, які вони розмістять в Україні, а також логістичну підтримку, таку як дозаправка в повітрі та літаки для перевезення солдатів.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США й Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський прем’єр Ентоні Албанезе. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають такої можливості. На це також погодилася Литва.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Днями агентство Reuters писало, що у Європі на тлі обговорень відправлення військ в Україну для гарантування безпеки хочуть розглянути й альтернативні варіанти.

На зустрічі з медіа 27 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про теоретичну готовність допомогти забезпечити мир в Україні.