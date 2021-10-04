«Слуги» поїхали в Трускавець зустрічатися із Зеленським і знімати Разумкова. 12 історій з Rixos, які не розкаже Катерина Осадча (хоча вона там і була)

Олег Татаров

Він — один із найменш публічних і водночас найбільш обговорюваних заступників глави ОП Андрія Єрмака. Татаров фігурант справи НАБУ і декількох скандалів (його детальний профайл тут). Нічого з цього списку раніше публічно він не коментував. У Rixos Татаров зʼявився несподівано — другого жовтня журналісти знайшли його в лобі за кавою з депутатом від СН Олександром Трухіним і страшенно зраділи знахідці. Татарову довелося по черзі відповісти на запитання, які накопичилися за рік, в тому числі про ДТП Трухіна. Татаров так мало і рідко говорить, що його цитати ми не переказуємо, а даємо цілком.

Як Татаров зʼявився в ОП.

«Мене запросив на роботу президент і керівник його Офісу. Був березень 2020 року, мені зателефонували з приймальні президента і запропонували прийти на зустріч з керівництвом держави, поспілкуватися, дати моє експертне бачення з деяких юридичних питань і діяльності деяких правоохоронних органів, без конкретики. Я прибув, ми поспілкувалися, і через пʼять місяців мене запросили на роботу. Андрія Єрмака до березня я не знав».

Як колишній співробітник МВС Татаров коментував події на Майдані.

«Якщо ви подивитеся мої коментарі уважно, я намагався, щоб вони були нейтральними. Вони були обґрунтовані матеріалами, які надавали для аналізу. Хочу ще раз нагадати, що на той момент я не мав відношення до слідства, я працював тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС. Я не стверджував, що протестувальники бʼють «Беркут», я говорив що є такі-то версії».

Що Татаров робить в ОП.

«Займаюся аналітичною допомогою, законопроєктами, комунікацією з депутатами і профільним комітетом. Протягом останнього тижня працювали в комітеті і з міжнародними експертами над змінами в кримінально-процесуальний кодекс».

Так а що по ДТП з Трухіним (якщо вже він сидить поруч за столом)?

«Мені, як юристу, все цікаво з професійної точки зору, але я не можу давати коментарі, тому що не бачив матеріалів [справи]».

Чому на дні народження Татарова було багато правоохоронців.

«Вони не мають відношення до справи [по Татарову в НАБУ], конфлікту інтересів не бачу — наша діяльність не перетинається. У нас інший заступник глави Офісу відповідає за комунікації з Генеральною прокуратурою [мова про Андрія Смирнова]».

Сергій Шефір

Перший помічник президента, приїхав у Rixos разом із Зеленським. Журналісти зловили його в лобі — всі питання стосувалися нещодавнього замаху. Якщо коротко, почувається нормально, їздить на броньованій машині, як і раніше вважає, що замах — тиск на вищі органи влади. Життю водія нічого не загрожує, але йому поки «збирають ногу», зберуть — повернеться на роботу. Чутки про можливе інсценування замаху Шефір вважає дурістю: «Хто хоче — нехай спробує так інсценувати».

Останнім часом різні ЗМІ писали про те, що Єрмак конфліктує з Шефіром та намагається відслонити його від президента. У Трускавці двоє близьких друзів Зеленського багато спілкувалися, жили на одному поверсі з президентом і разом за кавою дивилися його пресконференцію.

Олександр Трухін

Фігурант резонансної ДТП пив каву в лобі з Олегом Татаровим і заступником голови ОП Кирилом Тимошенком і жартував, що приїхав до Трускавця на велосипеді. Чи винен Трухін в ДТП, яке сталося півтора місяця тому, слідство досі не зʼясувало. А Зеленський на пресконференції в Трускавці заявив, що деталей ДТП не знає.

Кирило Тимошенко

Заступник голови ОП у Трускавці оголосив «Бабелю» бойкот. Йому не сподобалося, що в розслідуванні про форум «Україна 30» ми переказали його цитату, а не навели її повністю, і перекрутили зміст. Через це Тимошенко пообіцяв більше не спілкуватися з «Бабелем», але вже через кілька годин офф-рекордз відповів на питання Маші Жартовської про непрості стосунки з відомим політиком. Пряму цитату в розслідування ми додали.

Давид Арахамія

Голова фракції СН теж жив у Rixos. Він багато жартував про олігархів, звʼязок з якими йому приписують анонімні Telegram-канали, та неохоче говорив про можливу відставку спікера Дмитра Разумкова. Напередодні глава фракції запросив у Разумкова підписні листи за його відставку. Разумков листи видав, і другого жовтня «слуги» зібрали понад 150 необхідних підписів. У той же вечір Арахамія на закритій вечірці зіграв обіцяний DJ-сет.

Анонімні співрозмовники «Бабеля» в «Слузі народу» (так-так, куди без них!)

У Трускавці вільно спілкуватися з журналістами їм було складно — за депутатами стежив секретаріат партії. Але дещо розповісти вони встигли.

Проти відставки Разумкова виступають багато депутатів, в тому числі чотири — з його неформальної групи: Сергій Бабак, Дмитро Наталуха, Олексій Мокан і Неллі Яковлєва. Остання під час виступу Зеленського нагадала, що Разумков пройшов з ним вибори. Президент відповів коротко — не забувайте, завдяки кому ви стали депутатами.

Голосувати відставку Разумкова «слуги» планують вже в цей четвер, але голосів поки не вистачає — сумарно близько 205. У тому числі — депутатська група «За майбутнє», яку повʼязують з олігархом Ігорем Коломойським, «Довіра» та деякі позафракційні депутати. Йдуть переговори з «Батьківщиною» Юлії Тимошенко.

Якщо Разумков піде, його місце може зайняти нинішній перший віцеспікер, «слуга» Руслан Стефанчук. На потенційно вакантне місце Стефанчука розглядають нинішнього главу партії і заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка.

Назар Холодницький

Колишній глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поїхав відпочивати в Rixos до того, як це стало трендом. Він не хотів, щоб журналісти вирішили, що в нього якісь справи з владою. Так ніхто і не подумав — всі були зайняті іншим. Поки депутати відпочивали в лобі, Холодницький спокійно ходив повз у білому банному халаті — в Rixos постояльці так спускаються в СПА, а третього жовтня навіть зустрів Зеленського.

Володимир Зеленський

Президент прибув у Rixos другого жовтня, близько 13:20. За кілька хвилин до його приїзду охорона попросила журналістів біля центрального входу в готель повернутися в медіацентр. Всі уважно послухали і залишилися на місцях. У Rixos Зеленський увійшов разом із Андрієм Єрмаком і його замом Кирилом Тимошенком.

У конференц-залі, куди більшість журналістів не пустили, їх чекали вісім груп депутатів. Вони напрацювали план реформ в різних сферах на 2021—2023 роки. У кожній групі був керівник напрямку, експерт, представник парламенту, Кабміну та Офісу президента.

За закритими дверима Зеленський встиг розкритикувати депутатів і похвалити себе: роботу Ради він оцінив на трійку з плюсом за пʼятибальною шкалою, а свою — на 7—8 за 12-бальною. Окремо дісталося спікеру Разумкову. Президент говорив плутано, але коротко все звелося до того, що Разумков відійшов від програми партії і живе «своїм особистим життям».

З шостої до пів на девʼяту вечора групи розповідали Зеленському про свої ідеї, а він їм — про досягнення влади. Ось кілька цікавих цитат.

«Важливо, що у нас зʼявилася РНБО, цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, кожен день кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце».

«Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки».

«У програмі президента і партії більше не існує пунктів, які ми не можемо виконати».

Facebook / Слуга Народу

Близько 21:00 депутати пішли переодягатися до вечірки, де глава фракції Давид Арахамія повинен був зіграти анонсований DJ-сет. Політичних журналістів туди не пустили, але пустили ведучу «Світського життя» Катерину Осадчу. Після вечірки вона в соцмережах показала, як із Трускавця до Львова її супроводжував поліцейський ескорт. Пізніше цю сторіз ведуча видалила.

Зеленський пробув на вечірці до першої години ночі, а об 11:00 наступного дня дав пресконференцію. Її основні тези тут.

Маргарита Шол і Тетяна Грищенко

Шол і Грищенко — не найвідоміші депутатки СН. Ймовірно, ви про них ніколи не чули. Але в Трускавці вони прославилися. Поки депутати і члени уряду представляли президенту план реформ на 2021—2023 роки, вони в барі готелю пили просеко і їли бутерброди з червоною ікрою. Коли журналісти поцікавилися, чому «слуги» не на презентації, вони встали і пішли в зал. Але з дуже, дуже незадоволеними обличчями. Пресслужбі СН відео не сподобалося, але це не привід його не публікувати.

Дмитро Разумков

Все ще спікер парламенту в Трускавці не робив нічого — його туди не покликали.

Микола Тищенко

Заступник голови фракції СН, в Трускавці сфотографувався з президентом і написав з цього приводу пост: «Пишаюся, що працюю в вашій команді. Вірю у ваш курс, підтримую і проявляю максимальну ефективність, як ви і вимагаєте». Ще більше про любов і відданість Тищенка президенту читайте тут і тут.

Андрій Єрмак

Глава Офісу президента, в Трускавці спілкувався з журналістами рівно стільки ж, скільки Разумков, якого там не було. Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і віцепремʼєром Олексієм Резніковим він провів дискусію про пріоритети зовнішньої та внутрішньої безпеки, похвалив президента в Facebook і поїхав.

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