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«Слуги» поїхали в Трускавець зустрічатися із Зеленським і знімати Разумкова. 12 історій з Rixos, які не розкаже Катерина Осадча (хоча вона там і була)

Автор:
Марія Жартовська
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
«Слуги» поїхали в Трускавець зустрічатися із Зеленським і знімати Разумкова. 12 історій з Rixos, які не розкаже Катерина Осадча (хоча вона там і була)

Першого жовтня «Слуги народу» повернулися в Rixos у Трускавці. Останній раз вони були там на початку серпня 2019 року — після парламентських виборів, але все ще як кандидати у нардепи. Два роки тому майбутні депутати приїхали на курорт вчитися, тепер — щоб провести «Велику фракцію», зустрітися з президентом і представити йому план реформ до 2023 року. Це офіційний порядок денний. Головною неофіційною темою стала відставка спікера парламенту, першого номера виборчого списку СН Дмитра Разумкова. Перед поїздкою глава фракції «слуг» Давид Арахамія взяв у Разумкова підписні листи за його відставку. Щоб просто поставити це питання на голосування, «слугам» потрібно було зібрати 150 підписів. Щоб зняти Разумкова — мінімум 226 голосів. Спікер давно і серйозно конфліктує з Офісом президента. Остання суперечка виникла через президентський закон про олігархів — Разумков відправив його на експертизу до Венеціанської комісії. У Трускавці депутати, президент, керівництво його Офісу і кілька міністрів провели кілька днів. Вони працювали, пили, сварилися і ховалися від журналістів. Маша Жартовська спеціально для «Бабеля» поговорила з найбільш закритим заступником голови ОП Олегом Татаровим, пробралася на закриту вечірку «слуг» в ресторані «Йо-майо», дізналася, як справи у помічника президента Сергія Шефіра і так і не пожила в Rixos — занадто дорого. Детально про «слуг» у Трускавці ми писали на сайті і в Telegram. Нижче — найголовніше для тих, хто у вихідні відпочивав, але хоче бути в курсі і не хоче багато читати.

Олег Татаров

Він один із найменш публічних і водночас найбільш обговорюваних заступників глави ОП Андрія Єрмака. Татаров фігурант справи НАБУ і декількох скандалів (його детальний профайл тут). Нічого з цього списку раніше публічно він не коментував. У Rixos Татаров зʼявився несподівано — другого жовтня журналісти знайшли його в лобі за кавою з депутатом від СН Олександром Трухіним і страшенно зраділи знахідці. Татарову довелося по черзі відповісти на запитання, які накопичилися за рік, в тому числі про ДТП Трухіна. Татаров так мало і рідко говорить, що його цитати ми не переказуємо, а даємо цілком.

Як Татаров зʼявився в ОП.

«Мене запросив на роботу президент і керівник його Офісу. Був березень 2020 року, мені зателефонували з приймальні президента і запропонували прийти на зустріч з керівництвом держави, поспілкуватися, дати моє експертне бачення з деяких юридичних питань і діяльності деяких правоохоронних органів, без конкретики. Я прибув, ми поспілкувалися, і через пʼять місяців мене запросили на роботу. Андрія Єрмака до березня я не знав».

Як колишній співробітник МВС Татаров коментував події на Майдані.

«Якщо ви подивитеся мої коментарі уважно, я намагався, щоб вони були нейтральними. Вони були обґрунтовані матеріалами, які надавали для аналізу. Хочу ще раз нагадати, що на той момент я не мав відношення до слідства, я працював тимчасовим виконувачем обовʼязків керівника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС. Я не стверджував, що протестувальники бʼють «Беркут», я говорив що є такі-то версії».

Що Татаров робить в ОП.

«Займаюся аналітичною допомогою, законопроєктами, комунікацією з депутатами і профільним комітетом. Протягом останнього тижня працювали в комітеті і з міжнародними експертами над змінами в кримінально-процесуальний кодекс».

Так а що по ДТП з Трухіним (якщо вже він сидить поруч за столом)?

«Мені, як юристу, все цікаво з професійної точки зору, але я не можу давати коментарі, тому що не бачив матеріалів [справи]».

Чому на дні народження Татарова було багато правоохоронців.

«Вони не мають відношення до справи [по Татарову в НАБУ], конфлікту інтересів не бачу — наша діяльність не перетинається. У нас інший заступник глави Офісу відповідає за комунікації з Генеральною прокуратурою [мова про Андрія Смирнова]».

Сергій Шефір

Перший помічник президента, приїхав у Rixos разом із Зеленським. Журналісти зловили його в лобі — всі питання стосувалися нещодавнього замаху. Якщо коротко, почувається нормально, їздить на броньованій машині, як і раніше вважає, що замах — тиск на вищі органи влади. Життю водія нічого не загрожує, але йому поки «збирають ногу», зберуть — повернеться на роботу. Чутки про можливе інсценування замаху Шефір вважає дурістю: «Хто хоче — нехай спробує так інсценувати».

Останнім часом різні ЗМІ писали про те, що Єрмак конфліктує з Шефіром та намагається відслонити його від президента. У Трускавці двоє близьких друзів Зеленського багато спілкувалися, жили на одному поверсі з президентом і разом за кавою дивилися його пресконференцію.

Олександр Трухін

Фігурант резонансної ДТП пив каву в лобі з Олегом Татаровим і заступником голови ОП Кирилом Тимошенком і жартував, що приїхав до Трускавця на велосипеді. Чи винен Трухін в ДТП, яке сталося півтора місяця тому, слідство досі не зʼясувало. А Зеленський на пресконференції в Трускавці заявив, що деталей ДТП не знає.

Кирило Тимошенко

Заступник голови ОП у Трускавці оголосив «Бабелю» бойкот. Йому не сподобалося, що в розслідуванні про форум «Україна 30» ми переказали його цитату, а не навели її повністю, і перекрутили зміст. Через це Тимошенко пообіцяв більше не спілкуватися з «Бабелем», але вже через кілька годин офф-рекордз відповів на питання Маші Жартовської про непрості стосунки з відомим політиком. Пряму цитату в розслідування ми додали.

Давид Арахамія

Голова фракції СН теж жив у Rixos. Він багато жартував про олігархів, звʼязок з якими йому приписують анонімні Telegram-канали, та неохоче говорив про можливу відставку спікера Дмитра Разумкова. Напередодні глава фракції запросив у Разумкова підписні листи за його відставку. Разумков листи видав, і другого жовтня «слуги» зібрали понад 150 необхідних підписів. У той же вечір Арахамія на закритій вечірці зіграв обіцяний DJ-сет.

Анонімні співрозмовники «Бабеля» в «Слузі народу» (так-так, куди без них!)

У Трускавці вільно спілкуватися з журналістами їм було складно — за депутатами стежив секретаріат партії. Але дещо розповісти вони встигли.

Проти відставки Разумкова виступають багато депутатів, в тому числі чотири — з його неформальної групи: Сергій Бабак, Дмитро Наталуха, Олексій Мокан і Неллі Яковлєва. Остання під час виступу Зеленського нагадала, що Разумков пройшов з ним вибори. Президент відповів коротко — не забувайте, завдяки кому ви стали депутатами.

Голосувати відставку Разумкова «слуги» планують вже в цей четвер, але голосів поки не вистачає — сумарно близько 205. У тому числі — депутатська група «За майбутнє», яку повʼязують з олігархом Ігорем Коломойським, «Довіра» та деякі позафракційні депутати. Йдуть переговори з «Батьківщиною» Юлії Тимошенко.

Якщо Разумков піде, його місце може зайняти нинішній перший віцеспікер, «слуга» Руслан Стефанчук. На потенційно вакантне місце Стефанчука розглядають нинішнього главу партії і заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка.

Назар Холодницький

Колишній глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поїхав відпочивати в Rixos до того, як це стало трендом. Він не хотів, щоб журналісти вирішили, що в нього якісь справи з владою. Так ніхто і не подумав — всі були зайняті іншим. Поки депутати відпочивали в лобі, Холодницький спокійно ходив повз у білому банному халаті — в Rixos постояльці так спускаються в СПА, а третього жовтня навіть зустрів Зеленського.

Володимир Зеленський

Президент прибув у Rixos другого жовтня, близько 13:20. За кілька хвилин до його приїзду охорона попросила журналістів біля центрального входу в готель повернутися в медіацентр. Всі уважно послухали і залишилися на місцях. У Rixos Зеленський увійшов разом із Андрієм Єрмаком і його замом Кирилом Тимошенком.

У конференц-залі, куди більшість журналістів не пустили, їх чекали вісім груп депутатів. Вони напрацювали план реформ в різних сферах на 2021—2023 роки. У кожній групі був керівник напрямку, експерт, представник парламенту, Кабміну та Офісу президента.

За закритими дверима Зеленський встиг розкритикувати депутатів і похвалити себе: роботу Ради він оцінив на трійку з плюсом за пʼятибальною шкалою, а свою — на 7—8 за 12-бальною. Окремо дісталося спікеру Разумкову. Президент говорив плутано, але коротко все звелося до того, що Разумков відійшов від програми партії і живе «своїм особистим життям».

З шостої до пів на девʼяту вечора групи розповідали Зеленському про свої ідеї, а він їм — про досягнення влади. Ось кілька цікавих цитат.

«Важливо, що у нас зʼявилася РНБО, цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, кожен день кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце».

«Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки».

«У програмі президента і партії більше не існує пунктів, які ми не можемо виконати».

Facebook / Слуга Народу

Близько 21:00 депутати пішли переодягатися до вечірки, де глава фракції Давид Арахамія повинен був зіграти анонсований DJ-сет. Політичних журналістів туди не пустили, але пустили ведучу «Світського життя» Катерину Осадчу. Після вечірки вона в соцмережах показала, як із Трускавця до Львова її супроводжував поліцейський ескорт. Пізніше цю сторіз ведуча видалила.

Зеленський пробув на вечірці до першої години ночі, а об 11:00 наступного дня дав пресконференцію. Її основні тези тут.

Маргарита Шол і Тетяна Грищенко

Шол і Грищенко — не найвідоміші депутатки СН. Ймовірно, ви про них ніколи не чули. Але в Трускавці вони прославилися. Поки депутати і члени уряду представляли президенту план реформ на 2021—2023 роки, вони в барі готелю пили просеко і їли бутерброди з червоною ікрою. Коли журналісти поцікавилися, чому «слуги» не на презентації, вони встали і пішли в зал. Але з дуже, дуже незадоволеними обличчями. Пресслужбі СН відео не сподобалося, але це не привід його не публікувати.

Дмитро Разумков

Все ще спікер парламенту в Трускавці не робив нічого — його туди не покликали.

Микола Тищенко

Заступник голови фракції СН, в Трускавці сфотографувався з президентом і написав з цього приводу пост: «Пишаюся, що працюю в вашій команді. Вірю у ваш курс, підтримую і проявляю максимальну ефективність, як ви і вимагаєте». Ще більше про любов і відданість Тищенка президенту читайте тут і тут.

Андрій Єрмак

Глава Офісу президента, в Трускавці спілкувався з журналістами рівно стільки ж, скільки Разумков, якого там не було. Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і віцепремʼєром Олексієм Резніковим він провів дискусію про пріоритети зовнішньої та внутрішньої безпеки, похвалив президента в Facebook і поїхав.

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