Сергій Шефір вперше прокоментував замах на себе: Мета — залякати вищий ешелон влади

Перший помічник президента України Сергій Шефір вперше прокоментував замах на себе, який стався 22 вересня. Причин не розуміє, однак метою називає спробу залякати «вищий ешелон влади».

Про це він заявив під час брифінгу 22 вересня.

«Не розумію причин, розумію, що їхали, раптом пролунали вистріли, поранено водія. Водій молодець, поїхав далі на спущеному колесі ще 5 км. Було моторошно, тут же зателефонував до поліції. Я зупинив прямо на дорозі швидку, забрали водія. [...] На мою думку, метою було залякати вищий ешелон влади, але президента Зеленський не залякаєш», — зазначив Шефір.

Помічник Зеленського під час брифінгу декілька раз звернув увагу на тому, що всередині президентської команди немає ніяких конфліктів, тому цю версію як причину для замаху він назвав «ідіотською».